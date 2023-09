Home > Video > Lo street photographer @edoardogirardin e i suoi scatti agli sconosciuti a Mi... Lo street photographer @edoardogirardin e i suoi scatti agli sconosciuti a Milano

Dai pensionati ai ricercatori, passando per gli aspiranti stilisti costretti a guadagnarsi da vivere come guardie giurate: ecco gli ultimi suggestivi scatti dello street photographer @edoardogirardin, alla ricerca in giro per Milano di sconosciuti a cui regalare foto indimenticabili.