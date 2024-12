Logistica, Tuccillo (Atlante Italia): "Fondamentale avere rapporto con associazioni come Alis"

Roma, 03 dic. – (Adnkronos) – “Quello odierno è un evento per noi fondamentale. Siamo attivi nella transizione verso una mobilità sostenibile ed elettrica, ci occupiamo infatti di infrastrutturare un network di ricarica rapida e ultra rapida per veicoli elettrici nel Sud Europa, in Italia, Spagna, Francia e Portogallo. E’ dunque fondamentale in questo momento storico particolare per l'industria automotive avere un rapporto stretto con quelle che sono le associazioni di categoria, come Alis, che mettono in contatto privato e pubblico”. Lo afferma Gabriele Tuccillo, amministratore delegato di Atlante Italia, in occasione dell’Assemblea Generale di Alis – Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, svoltasi presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.

“Quindi è fondamentale che ci sia una cooperazione pubblico-privato per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati come Europa – conclude – cioè una transizione verso un'energia pulita e una mobilità sostenibile”.