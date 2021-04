Lombardia: Lega e Fdi, fare squadra per vincere sfide vaccini e pandemia (2)

(Adnkronos) – Nel corso dell'incontro, aggiungono Cecchetti e Santanché, "abbiamo parlato di territori, avendo molti comuni lombardi che andranno al voto nella prossima tornata elettorale", sottolineando: "Vogliamo vincere ovunque perché l’esperienza ci insegna che dove governiamo insieme facciamo un buon lavoro per i territori e i cittadini".

Su questi temi "abbiamo registrato un’ottima intesa -concludono i due esponenti politici- e abbiamo convenuto di fissare periodicamente altri incontri come questo, a cadenza mensile, per affrontare tutti i temi dell’agenda politica lombarda in assoluta serenità e tempestività".