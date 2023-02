Lombardia: Majorino, ‘calzini chiesti da Efe bal bene, ma si deve fare ancora di più’**

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - ''Per l'estensione dei diritti civili per la lotta della comunità lgbtq credo che si debba fare ancora di più. Poi certo i calzini arcobaleno come aveva indossato Sala sono un bel simbolo, un bel gesto, giusto fare cose di questo tipo per dar...

(Adnkronos) – ''Per l'estensione dei diritti civili per la lotta della comunità lgbtq credo che si debba fare ancora di più. Poi certo i calzini arcobaleno come aveva indossato Sala sono un bel simbolo, un bel gesto, giusto fare cose di questo tipo per dare dei segnali culturali chiari’’. Così Piefrancesco Majorino, candidato per il Centrosinistra e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, risponde durante il confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com alla escort Efe Bal che ha chiesto ai candidati se ‘’sono disposti a indosssare un paio di calze arcobaleno o un papillon per sostenere il mondo Lgbtq’’.

''ma noi -sottolinea- dobbiamo soprattutto fare un programma di azioni contro le discriminazioni. Io ho assieme ad altri ideato le case arcobaleno nella città di Milano che accolgono chi viene buttato fuori dalla propria famiglia d'origine in ragione del proprio orientamento sessuale. Ecco quello deve farlo la Regione e promuovere queste occasioni in queste opportunità per aiutare chi è vittima di discriminazione e dare un messaggio positivo di incontro tra storie diverse e le differenze.

Insomma non sono qualcosa di cui aver paura’’.