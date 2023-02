Lombardia: Majorino, 'grazie a cattolici dem, loro apporto mi fa dire partita è aperta'

Milano, 7 feb.

(Adnkronos) – "Mancano pochissimi giorni al voto del 12 e 13 febbraio per cambiare la Lombardia e mi fa un enorme piacere vedere l'appello che sta circolando nel mondo cattolico sottoscritto da tanti uomini e tante donne a sostegno della mia candidatura, della nostra squadra e della nostra azione per cambiare il futuro". Cosi' il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Lombardia Pierfrancesco Majorino, commentando l'appello lanciato dai Cattolici Democratici a suo favore.

"Io -spiega Majorino in un video- credo tantissimo all'apporto del mondo cattolico e di chi ha lavorato in tutti questi anni per far sì che dalla società ci fosse un discorso giusto e positivo che mettesse al centro la persona. Di chi, a partire dall'azione nelle istituzioni, ha portato avanti i valori che hanno portato all'istituzione del servizio sanitario nazionale, tra l'altro voluto e ottenuto grazie all'azione di una straordinaria donna cattolica e antifascista come Tina Anselmi".

"Tutto questo -conclude il candidato dem- mi fa dire che la partita è aperta. Davanti a noi abbiamo un cammino e un'ampia squadra di uomini e di donne che vuole cambiare e mettere al centro il futuro della Lombardia".