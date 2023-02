Lombardia: Moratti a Franzini, 'potenziare buono e dote scuola, abitazioni per unversitari'**

Milano, 2 feb.

(Adnkronos) – ’Il diritto allo studio è fondamentale: dobbiamo potenziare il buono scuola e la dote scuola, dobbiamo dare libri gratuiti agli studenti e strumenti tecnologici perché possano avere un'alfabetizzazione informatica che ormai è assolutamente necessaria’’. Così il candidato di Lista civica e Terzo Polo, alla presidenza di Regione Lombardia, Letizia Moratti nel corso del confronto elettorale organizzato dall’Adnkronos e visibile da oggi sul sito www.adnkronos.com risponde alla domanda di Elio Franzini, rettore della Statale di Milano e presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Università lombarde (Crul) su quali possono essere gli interventi per il diritto allo studio.

‘’Dobbiamo aumentare la lotta alla dispersione scolastica -sottolinea- nella nostra regione abbiamo 214.000 ragazzi che non studiano e non lavorano. Combattere la dispersione scolastica riguarda anche la rigenerazione urbana, riguarda politiche culturali e riguarda tanti aspetti che si intrecciano anche con la vita e le politiche sociali. Occorre anche fare in modo che i nostri giovani si laureino e poi non lascino il nostro paese''.

''Sicuramente è positivo che possano fare degli stage all'estero, ma dobbiamo fare in modo che ci siano rientri e per far questo dobbiamo dare una sorta di indennità di residenza per i ricercatori che rientrano nel nostro paese.

Il tema della ricerca, dell'innovazione sono importanti, ma per il settore universitario c’è anche il tema che riguarda la politica abitativa perché in questo momento in molte città le abitazioni sono care e noi dobbiamo mettere in atto una serie di politiche, che sono nel nostro programma, per far sì che i giovani e gli studenti non abbiano problemi abitativi’’.