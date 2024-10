L'Oms: bisogna mantenere il diaologo, non politicizzare la salute

Copenhaghen, 21 ott. (askanews) – Il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità Hans Kluge insiste sulla necessità di “mantenere il dialogo” con i belligeranti nei conflitti di Gaza e Ucraina. Poco dopo aver annunciato che presto saranno evacuati da Gaza fino a un migliaio di donne e bambini feriti o malati, ricorda che “bisogna sforzarsi di non politicizzare la sanità”. Dall’ottobre 2023, l’OMS ha già facilitato circa 600 evacuazioni mediche in sette paesi europei.