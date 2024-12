Lorenza Pigozzi e Fincantieri: così “Respect for Future” spezza la catena della violenza

La violenza di genere è una piaga che attraversa tutte le comunità, e spesso è difficile da riconoscere e affrontare. Lorenza Pigozzi, direttore della comunicazione strategica di Fincantieri, ha scelto di affrontare il problema con un’iniziativa concreta: “Respect for Future”, un progetto che ha già coinvolto centinaia di dipendenti nei cantieri italiani. Obiettivo? Educare al rispetto e prevenire la violenza. “La violenza è difficile da individuare, ammettere, gestire. Perché ci riguarda tutti,” ha scritto Pigozzi in una lettera al direttore de Il Foglio, ripreso da Policymaker. Attraverso seminari e confronti diretti, il progetto punta a creare una cultura basata sull’ascolto e sulla consapevolezza.

Pigozzi: un progetto che colpisce al cuore del problema

Respect for Future non si limita alla sensibilizzazione: affronta le cause profonde della violenza. Lorenza Pigozzi ha raccontato di detenuti accusati di crimini sessuali che, durante i seminari, hanno descritto l’origine dei loro gesti con parole drammatiche: “Mi si è chiuso qualcosa, non ho capito più niente, ho picchiato, maltrattato, violentato…” Questo dimostra quanto sia necessario lavorare non solo sulle vittime, ma anche sui maltrattanti, per interrompere il ciclo della violenza. L’iniziativa offre strumenti concreti per farlo, coinvolgendo dipendenti e comunità locali in un percorso di riflessione e cambiamento.

Un esempio per il territorio e la società

Fincantieri dimostra che anche un’azienda può diventare un motore di trasformazione sociale. Con Respect for Future, decine di incontri formativi hanno già avuto un impatto, creando una rete di sensibilizzazione che va oltre i confini aziendali. “La violenza è una catena, un terribile lascito personale e culturale,” scrive Pigozzi, “ma può essere spezzata con il rispetto.”

In un Paese dove episodi di violenza continuano a emergere ogni giorno, l’impegno di Fincantieri diventa un esempio virtuoso. L’iniziativa non è solo un progetto interno, ma un invito a riflettere sul ruolo di ciascuno nel prevenire la violenza, trasformando la società un passo alla volta.

Biografia di Lorenza Pigozzi

Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Lorenza Pigozzi entra in Mediobanca nel 2001, dopo esperienze in Lazard Italia e Banca IMI. Ha fondato e dirige la Direzione Comunicazione di Gruppo, con responsabilità su brand management, media relations, comunicazione CSR, social media, eventi e corporate reputation.

È stata consigliera di amministrazione di CheBanca! per sei anni e oggi ricopre ruoli di governance in MIS – Mediobanca Innovation Services, R&S in liquidazione, UPA e Auditel, contribuendo alla gestione della comunicazione e dell’innovazione in ambito finanziario e pubblicitario.