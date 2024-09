Lorenzo Spolverato sarà una delle celebrità presenti nella prossima edizione del Grande Fratello.

Nel cast della prossima stagione del Grande Fratello figura Lorenzo Spolverato, come riportato da DavideMaggio.it. Differisce da Michael Castorino, un altro concorrente precedentemente annunciato in esclusiva su questa piattaforma, in quanto viene considerato un vip. Spolverato, che si descrive come...

Nel cast della prossima stagione del Grande Fratello figura Lorenzo Spolverato, come riportato da DavideMaggio.it. Differisce da Michael Castorino, un altro concorrente precedentemente annunciato in esclusiva su questa piattaforma, in quanto viene considerato un vip. Spolverato, che si descrive come un attore, un modello e talvolta come un pazzo nella sua biografia su Instagram, è uno dei 14 concorrenti VIP citati da Davide Maggio. Tuttavia, come suggerisce un punto interrogativo accanto al suo nome, la sua partecipazione nel reality condotto da Alfonso Signorini non è ancora confermata, in quanto il suo contratto non è ancora stato firmato e sembra esserci qualche dubbio sulla sua effettiva presenza. Fonti indicano che è stato scelto per un certo tipo di presenza nel cast. Ecco l’elenco completo dei 13 concorrenti vip annunciati per la prossima edizione del Grande Fratello: Clayton Norcross, Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lino Giuliano, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e il Trio di Non è la Rai.