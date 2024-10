Prima di essere selezionato per entrare nella casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato, un giovane attraente, aveva già preso parte a qualche programma televisivo senza ottenere risultati notevoli. Nella stagione 2018-2019, ha fatto brevi apparizioni come corteggiatore di Teresa Langella e Mara Fasone nel programma Uomini & Donne. Quando si è presentato in studio, ha affermato: “Desidero essere il più giovane del gruppo. Ho 21 anni, sono pieno di energia e mi piace scherzare. Tuttavia, sono anche molto suscettibile, che è uno dei miei principali limiti. Anche io ho vissuto in una casa popolare a Milano, le tue parole mi hanno colpito molto e si nota che sei una ragazza con carattere”.

Lorenzo nel reality Temptation Island

Nel 2020, Lorenzo è diventato tentatore nell’ottava edizione di Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi. Anche in questa occasione, la sua partecipazione non ha avuto grande eco e il suo nome non figura nemmeno tra i tentatori su Wikipedia. Un curioso retroscena di quel reality è che nel villaggio delle tentatrici c’era anche Yulia Bruschi, anch’essa attualmente in casa del Grande Fratello.

Il video virale di Lorenzo

Inoltre, Lorenzo è apparso in un video della nota pagina “Il Milanese Imbruttito”; durante un’intervista in discoteca, rispondendo alla domanda “In che anno è nato Gesù?”, ha dichiarato “Prima di Cristo”.

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha affrontato un’infanzia complessa nelle case popolari di Milano. La sua famiglia, molto unita, ha dovuto fare grandi sacrifici, e lui ha iniziato a lavorare come cameriere a soli 15 anni per contribuire al bilancio familiare. Questa situazione economica difficile gli ha instillato un forte desiderio di riscatto che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, in un periodo in cui ammette di aver frequentato cattive compagnie, da cui si è poi distaccato.

Aspira a diventare un attore, così ha deciso di seguire un corso di recitazione. È libero, si descrive come vivace, ricco di energia e voglia di impegnarsi, ma tende anche ad essere piuttosto presuntuoso. Quando qualcuno tenta di sopraffarlo o metterlo in difficoltà, sa come ottenere il rispetto degli altri.