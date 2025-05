Luca Tirabassi proclamato sindaco di Sulmona: un nuovo inizio per la città

Il neo sindaco promette di lavorare per il bene di tutti i cittadini di Sulmona.

Proclamazione ufficiale e nuovi consiglieri

Il giorno della proclamazione è finalmente arrivato per Luca Tirabassi, il nuovo sindaco di Sulmona, in provincia de L’Aquila. La cerimonia, presieduta dalla commissione elettorale guidata dal giudice Giulia Sani, ha avuto luogo nel tardo pomeriggio, dopo un’attenta revisione dei verbali elettorali. Con Tirabassi, sono stati proclamati anche i nuovi consiglieri comunali, che comporranno la maggioranza e la minoranza del consiglio.

La composizione del nuovo consiglio comunale

La nuova giunta di Sulmona si presenta con una composizione variegata. Tra i consiglieri di maggioranza troviamo nomi noti come Salvatore D’Angelo, Ernesto Zuffada e Vincenzo Di Cesare, tutti appartenenti a Fratelli d’Italia. Altri membri della maggioranza provengono da diverse liste, tra cui Noi Moderati e Forza Italia, dimostrando una certa pluralità politica. Dall’altro lato, la minoranza sarà rappresentata da Angelo Figorilli e altri candidati del Partito Democratico, che si preparano a svolgere un ruolo di controllo e proposta.

Le promesse di Luca Tirabassi

Emozionato durante la cerimonia, Tirabassi ha espresso un forte senso di responsabilità nei confronti della comunità. “Sarò il sindaco di tutti”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di conquistare la fiducia anche di coloro che non lo hanno votato. Il neo sindaco ha messo in evidenza la necessità di valorizzare le potenzialità della città, promettendo di lavorare instancabilmente per riportare Sulmona al posto che merita. Le sue parole hanno suscitato un clima di speranza e aspettativa tra i cittadini, che ora attendono con interesse le prime azioni della nuova amministrazione.

Con questa proclamazione, Sulmona si prepara a un nuovo capitolo della sua storia, con la speranza che il nuovo sindaco e il consiglio comunale possano affrontare le sfide future con determinazione e visione. La comunità è pronta a sostenere il cambiamento, mentre Tirabassi si appresta a mettere in atto il suo programma per il bene della città.