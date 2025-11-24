L'Ucraina riesamina il piano di pace di Trump per risolvere il conflitto con la Russia

Recentemente, l’Ucraina ha apportato modifiche significative al documento di pace proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto con la Russia. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si prepara a un incontro diretto con il presidente americano Donald Trump, con l’obiettivo di fare progressi decisivi verso una risoluzione positiva.

Le discussioni avvenute a Ginevra nelle ultime 48 ore hanno portato a una significativa riduzione dei punti presenti nel piano iniziale, passando da 28 a 19.

Questo cambiamento è stato possibile grazie all’intervento dei rappresentanti ucraini, i quali hanno lavorato per rimuovere le parti considerate eccessivamente favorevoli alla Russia, rendendo il documento più equilibrato e accettabile per Kiev.

Modifiche chiave al piano di pace

Tra le modifiche più rilevanti, è emersa la rimozione della proposta riguardante l’uso dei beni russi congelati per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. Inizialmente, Trump aveva suggerito che gli Stati Uniti avrebbero ottenuto il 50% dei profitti derivanti da tali beni, ma questo punto è stato eliminato durante le trattative. Zelensky ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, affermando: “La nostra delegazione ha portato avanti discussioni produttive e ora il piano è più chiaro e meno complesso”.

Il significato delle modifiche

Queste modifiche non solo semplificano il piano, ma dimostrano anche il desiderio del governo ucraino di lavorare per una pace duratura e dignitosa. Zelensky ha dichiarato: “Milioni di ucraini meritano una pace che rispetti la loro integrità e sovranità. Ci impegneremo a fondo per raggiungere questo obiettivo”.

Prossimi passi e sfide

Il presidente ucraino ha già espresso la sua volontà di incontrare Trump di persona, auspicando che questo incontro possa avvenire a Washington. Ha sottolineato l’importanza di discutere di questioni delicate direttamente con il presidente americano, affermando: “L’Ucraina non sarà mai un ostacolo alla pace, e questo è un principio che condividiamo con gli Stati Uniti”.

Da parte sua, la Casa Bianca ha confermato che al momento non ci sono piani definitivi per un incontro tra Trump e Zelensky, ma ha aggiunto che la situazione potrebbe evolvere rapidamente. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che le trattative a Ginevra sono state considerate ottimistiche e che i team stanno lavorando attivamente per risolvere le questioni rimaste aperte.

Reazioni e opinioni

Nonostante le speranze espresse, ci sono segnali di incertezza riguardo all’approccio di Trump. Secondo quanto riportato dal Washington Post, il presidente americano avrebbe mostrato poco interesse per i dettagli del piano di pace, limitandosi a dare indicazioni generali ai suoi collaboratori. Questo ha generato confusione all’interno della Casa Bianca, con diversi membri del personale non aggiornati sulle reali intenzioni del presidente.

Leavitt ha cercato di rassicurare che ci sono stati sviluppi positivi nelle comunicazioni tra la delegazione ucraina e il team di sicurezza nazionale di Trump. Inoltre, ha confermato che il Segretario di Stato e l’inviato speciale hanno lavorato a stretto contatto con entrambe le parti per affinare il piano di pace.

La riformulazione del piano di pace da parte dell’Ucraina rappresenta un passo importante verso la fine del conflitto. Sebbene ci siano ancora sfide da affrontare, l’impegno di Zelensky e la sua apertura al dialogo con Trump sono segnali incoraggianti per una risoluzione pacifica.