Luiss, con Prada l’edizione 2021 dell’MBA International Week

Roma, 15 set. (askanews) – Mettere studenti provenienti delle migliori business school internazionali alla prova in un confronto concreto con un’azienda protagonista del Made in Italy. E’ l’idea dietro il MBA International Week della Luiss Business School che quest’anno avrà il compito di immaginare lo store del futuro di Prada Group.

Gli studenti dell’edizione 2021 partecipano da oggi a workshop tenuti sia da manager Prada che da docenti Luiss.

Un’occasione da celebrare anche per un altro motivo particolare, come spiega il vice rettore della Business School Enzo Peruffo:

“Oggi è una bella giornata perché torniamo finalmente in presenza. Abbiamo l’occasione e l’opportuntà di ospitare un grande gruppo, il gruppo Prada, con il quale abbiamo lanciato questa international week che coinvolge 40 studenti che vengono da quasi 10 business school partner. E’ una grande occasione per ripartire e ripartire alla grande facendo respirare un’aria internazionale al nostro campus”.

La sfida è capire come Prada Group possa innovare i propri spazi di vendita al dettaglio e consolidare le relazioni con i propri clienti. Ma anche selezionare nuovi talenti come sottolinea la direttrice HR di Prada Group Cinzia Labbrozzi: “Noi come azienda puntiamo ad investire ovviamente sulla competenza tecnica ma ancora di più pensiamo che trovare delle risorse che possano poi rappresentare il futuro del nostro brand, anzi dei brand del nostro Gruppo, sia necessario trovare chi ha passione per il proprio lavoro chi ha passione per la nostra azienda, il nostro prodotto, il contesto ma soprattutto serve curiosità, flessibilità e spirito di adattamento”.

Cosa Prada si aspetta dalla collaborazione con la Business School lo spiega il direttore CRM & Omnichannel di Prada Felipe Dell’Oro: “Con questa partnership con la Luiss ci aspettiamo di avere una lente, una prospettiva sul nuovo consumatore facendo leva sulla nuova generazione di futuri talenti che potenzialmente possono collaborare con un gruppo come Prada”.