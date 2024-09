L'ultima celebrità che ha danzato con Giovanni Pernice a Strictly Come Dancing ha presentato una denuncia.

Il noto ballerino Giovanni Pernice, famoso per la sua partecipazione a Strictly Come Dancing nel Regno Unito, si unirà al cast di Ballando con le Stelle in Italia, in coppia con Bianca Guaccero. Tuttavia, Pernice è recentemente finito al centro di polemiche dopo che la sua ex partner, l'attrice Amanda Abbington, lo ha accusato di "comportamenti crudeli, cattivi e superflui", portando la questione alla BBC. Pernice ha negato ogni accusa e ha ricevuto il sostegno di colleghi e altri partecipanti allo show. Nonostante le accuse, la carriera di Pernice a Strictly Come Dancing ha visto nove partecipazioni e una vittoria, in particolare in coppia con l'attrice sorda Rose Ayling-Ellis.