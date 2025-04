Un abbraccio finale che segna la fine di un'era per la Chiesa cattolica

Il commovente addio di Papa Francesco

Le parole di Papa Francesco risuonano ancora nell’aria: “Grazie per avermi riportato in Piazza”. Queste frasi, pronunciate all’infermiere Massimiliano Strappetti, rappresentano un momento di grande intensità emotiva, l’ultimo saluto di un pontefice che ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e dei fedeli.

La notizia, riportata dai media vaticani, segna un capitolo significativo nella storia della Chiesa cattolica, un’epoca che si chiude con un gesto di affetto e gratitudine.

Il giorno prima: preparativi e timori

Il giorno precedente all’ultimo congedo, Papa Francesco si era recato nella Basilica di San Pietro per rivedere il percorso che avrebbe dovuto seguire per affacciarsi dalla Loggia delle Benedizioni. Un momento di preparazione che non è stato privo di ansie: “Credi che possa farlo?” ha chiesto al suo infermiere, esprimendo una vulnerabilità che lo ha reso ancora più umano. Strappetti, con parole rassicuranti, ha confermato la sua capacità di affrontare l’ultimo incontro con la folla, un gesto che avrebbe rappresentato un addio simbolico.

Un abbraccio alla folla: l’ultimo saluto

La domenica successiva, il pontefice ha abbracciato la folla, un gesto che ha riunito migliaia di persone in un momento di profonda commozione. Questo abbraccio finale non è stato solo un saluto, ma un simbolo di un legame indissolubile tra il Papa e i suoi fedeli. La sua presenza, il suo sorriso e la sua umanità hanno lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo momento unico. La Chiesa cattolica si trova ora di fronte a una nuova era, ma il ricordo di Papa Francesco e del suo servizio rimarrà vivo nel tempo.