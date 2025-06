Lunedì alla Camera premiazione dei programmi web e tv per famiglie

Roma, 9 giu (Adnkronos) – Il 16 giugno dalle 14:30 alle 18:00 si terrà l'evento “Un anno di Zapping e di Streaming”, presso la camera dei deputati. L’iniziativa è promossa dal Moige – Movimento italiano genitori, che valuta i contenuti televisivi, web e social più adatti alle famiglie. L’ appuntamento avrà luogo nella nuova aula dei gruppi parlamentari in via di Campo Marzio 78.

L’osservatorio dell’associazione ha curato le analisi sui prodotti dell’intrattenimento attraverso una lente educativa, premiando quelli più attenti al benessere dei minori. A condurre l’incontro sarà Eleonora Daniele, volto noto della televisione italiana e da sempre al fianco del Moige. Saranno assegnati i premi Moige a programmi televisivi, canali web, campagne sociali, comunicazioni commerciali e istituzionali considerati di valore educativo e sociale. Tra i riconoscimenti più attesi, i premi alla carriera, che quest’anno andranno a Luca Milano e Mussi Bollini, per il loro impegno nel promuovere una televisione di qualità, attenta ai più giovani. Saranno, inoltre, consegnati i premi speciali conferiti in collaborazione con realtà istituzionali e associative, tra cui: polizia stradale, polizia postale, Fic – Federazione italiana cuochi, Uildm – Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, Aicdc – Associazione italiana content and digital creator e museo del risparmio. All’evento parteciperanno autorità istituzionali, dirigenti di rete, autori, attori, conduttori e professionisti del mondo della comunicazione, uniti nell’impegno per un’informazione e un intrattenimento sempre più responsabili.

Nel corso degli anni il Moige ha premiato grandi protagonisti della scena televisiva e culturale italiana, tra cui Maria Grazia Cucinotta, Carlo Conti, Amadeus, Rosario e Beppe Fiorello, Milly Carlucci, Guillermo Mariotto, Gigi Proietti, Alessandro Borghese, Sabrina Ferilli, Luca Barbareschi, Paolo Ruffini, Enzo De Caro, Piero e Alberto Angela, Paola Ferrari, Francesco Facchinetti, Osvaldo Bevilacqua, Cesare Bocci e molti altri.