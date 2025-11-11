M5s: Casalino, 'Conte leader più sottovalutato, centrosinistra può vincere politiche'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Sono convintissimo che il Movimento 5 stelle abbia la possibilità di crescita e che il centrosinistra possa vincere le prossime elezioni. Conte è la persona in assoluto più sottovalutata. Secondo me è stato un ottimo premier. Credo di ave...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Sono convintissimo che il Movimento 5 stelle abbia la possibilità di crescita e che il centrosinistra possa vincere le prossime elezioni. Conte è la persona in assoluto più sottovalutata. Secondo me è stato un ottimo premier. Credo di aver concluso un ciclo. La crescita di Conte e della sua comunicazione mi hanno reso meno necessario e utile.

E' forte come leader, non ha bisogno di un capo comunicazione come me". Così Rocco Casalino a Otto e mezzo su La7.

"Col Movimento – prosegue – abbiamo molto sofferto di un giornalismo troppo partigiano quando siamo arrivati in parlamento. Nel mio nuovo percorso voglio fare uno sforzo: non sarà facile staccarsi dopo 15 anni da dirigente di un partito, ma cercherò di raccontare i fatti e tenermi più possibile vicino alla verità. Questo sarà l'obiettivo".

"Credo che il Movimento abbiamo fatto cose molto importanti. Siamo arrivati al 33% avendo tutti contro. Non vedo alcuna misura straordinaria dell'attuale governo che porti crescita. Il reddito di cittadinanza ha portato fuori dalla povertà moltissima gente. Meloni si vanta di averlo tolto, io orgoglioso di averlo fatto. Sulla Rai, col Movimento abbiamo cercato in tutti i modi di cambiare quel meccanismo. Niente di paragonabile all'attuale governo", conclude.