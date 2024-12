M5S: Casini, 'Grillo di cattivo gusto, Conte spregiudicato'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Il video" di Beppe Grillo "mi sembra poco spiritoso e di grande cattivo gusto, di pessimo gusto considerato che chi entra in quell’auto non lo fa certo in modo spiritoso”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore Pierferdin...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Il video" di Beppe Grillo "mi sembra poco spiritoso e di grande cattivo gusto, di pessimo gusto considerato che chi entra in quell’auto non lo fa certo in modo spiritoso”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore Pierferdinando Casini. Sull’attuale leader Cinquestelle, l’ex presidente della Camera ha detto: “Tra Grillo e Conte non sto con nessuno dei due. Conte ha fatto la sua cosa, ha trasformato il M5S in un partito personale, lo ha fatto con intelligenza e anche con grande spregiudicatezza. Quando ha governato – ha detto Casini a Rai Radio1 – non è stato tragico come rappresentato da qualcuno”.