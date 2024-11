M5S: Conte a Grillo, 'comunità intera sta decidendo futuro, chi è ultimo giapponese?'**

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Io ho fatto una battuta: ho l'impressione che l'ultimo giapponese sia lui che si contrappone a una comunità intera di iscritti che in questo momento stanno votando e possono votare su alcune decine di quesiti decisi da loro. Una tutta comunità intera deciderà cosa fare del futuro del Movimento 5 Stelle: nuove idee, nuove proposte. Allora se il garante si fosse speso per venire con noi in trincea quando si vota, per cercare di rimboccarsi alle maniche con gli attivisti…. ditemi voi chi è il giapponese che rimane isolato?". Così Giuseppe Conte a Dritto e Rovescio su Rete4.