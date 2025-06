Roma, 20 mag (Adnkronos) - Con Luigi Di Maio "Non ci siamo più sentiti. Lui è uscito in malo modo dalla nostra comunità e non c'è nessuna prospettiva politica comune. E' evidente che, in un momento di difficoltà, quando avevamo bisogno di compattezz...

Roma, 20 mag (Adnkronos) – Con Luigi Di Maio "Non ci siamo più sentiti. Lui è uscito in malo modo dalla nostra comunità e non c'è nessuna prospettiva politica comune. E' evidente che, in un momento di difficoltà, quando avevamo bisogno di compattezza per essere coerenti con gli impegni presi con gli elettori, chi ha deciso di fare un altro partito per sposare l'agenda Draghi è stato lui".

Lo ha detto Giuseppe Conte a Rtl 102.5.