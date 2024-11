M5s: Conte lancia Agorà in vista di Nova, 'tutti potrete esprimere vostro pensiero'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Amiche e amici, siamo arrivati alla fase finale di questo processo costituente, al momento in cui tutta la comunità degli iscritti è chiamata a esprimersi. Con il confronto deliberativo avete arricchito questo cammino di idee, visioni e anche di proposte contribuendo alla costruzione del futuro della nostra comunità. Ora con Nova, l'evento finale che si terrà a Roma al Palazzo dei Congressi il 23 e 24 novembre, siamo pronti per un altro momento fondamentale: sarete protagonisti di un processo senza precedenti nella storia della politica italiana. Domani saranno pubblicati i quesiti che andranno in votazione a partire dal 21 di questo mese fino a domenica 24 novembre, e in vista di questo importante momento abbiamo voluto che ci fosse un ulteriore spazio di dialogo, autentico, inclusivo, proprio in vista della consultazione finale. Le abbiamo chiamate le Agorà del Movimento". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in un video pubblicato su X in cui lancia, appunto, le Agorà del movimento in vista di Nova.

"Dal 15 al 20 novembre – spiega -, le Agorà saranno uno spazio tematico online sul nostro sito, potete seguirlo in streaming anche nel canale Youtube, aperto a tutti, sei ore al giorno per sei giorni, più di mille persone avranno la possibilità di esprimere liberamente il loro pensiero, una serie di appuntamenti in cui avrete la possibilità di esprimere le vostre comunicazione in diretta, davanti a tutta la nostra comunità, che vi ascolterà. Potrete offrire i vostri punti di vista, argomentare, difendere le vostre posizioni sui temi che stanno a cuore a tutti noi, ma potete anche incidere nell'esito dei risultati delle votazioni. Ogni vostro intervento rimarrà registrato nel sito e verrà anche proiettato nell'evento conclusivo".

"Vi invito a unirvi con lo spirito, l'entusiasmo di chi sa di avere una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità, quella di costruire qualcosa di più grande di noi, qualcosa che appartenga a tutti, che possa essere un esempio di democrazia autentica. Sui canali ufficiali del Movimento 5 stelle troverete tutte le informazioni di dettaglio riguardanti la possibilità di partecipare a queste Agorà. Partecipare, decidere insieme, innovare è nel dna del nostro movimento, nella nostra storia. Andiamo avanti insieme, come sempre. Ci vediamo a Nova, al Palazzo dei Congressi, a Roma, il 23 e il 24 novembre, buon lavoro a tutti!", conclude Conte.