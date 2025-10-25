M5S: Conte, 'mai litigato con Appendino, confronto politico ci deve essere sempre'**

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Con Chiara Appendino "non abbiamo mai litigato, ha aperto un confronto politico, ma questo confronto politico c'è stato, c'è e ci deve essere, sempre". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di '...

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Con Chiara Appendino "non abbiamo mai litigato, ha aperto un confronto politico, ma questo confronto politico c'è stato, c'è e ci deve essere, sempre". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' in onda questa sera alle 21.30 su Nove.

"Quelle parole -ha aggiunto l'ex premier- sono da sottoscrivere.

Campo largo è un'espressione che ho sempre respinto ma ricompare sui giornali e nel dibattito pubblico. I giornali, essendo noi scomodi, cercano sempre di sovrapporsi con il loro chiacchiericcio. Dicendo che ha votato" per la conferma a presidente del Movimento "ha ridimensionato questo clamore mediatico. Noi più scomodi di così non possiamo essere, ci siamo dati un'identità forte, ce l'ha data la nostra base, Nova, siamo l'unico partito in giro per il mondo che ha affidato statuto, riforme, obiettivi strategici completamente alla base. È quella la nostra linfa vitale, siamo nel campo progressista con una postura assolutamente indipendente".