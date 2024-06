M5S: Di Maio, 'Conte resta leader, partito a sua immagine e somiglianza'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Non c'è alcun dubbio che Conte sarà ancora il leader del Movimento 5 Stelle. Non credo allo storytelling che cambino le leadership, quello è un partito ad immagine e somiglianza del leader. Grillo ha tantissime ragioni per continuare a sost...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Non c'è alcun dubbio che Conte sarà ancora il leader del Movimento 5 Stelle. Non credo allo storytelling che cambino le leadership, quello è un partito ad immagine e somiglianza del leader. Grillo ha tantissime ragioni per continuare a sostenerlo, così tante che non le riesco ad elencare." Così il rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a Tagadà su La7.