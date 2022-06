M5S: Di Maio, 'dibattito surreale, minaccia a tenuta governo'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Da giorni, mentre il governo italiano è impegnato in importanti summit internazionali, non si fa altro che alimentare tensioni con dibattiti e dichiarazioni surreali, che minacciano chiaramente la tenuta dell’esecutivo. Queste dinamiche rischiano solo di indebolire la credibilità dell’Italia, farci sfumare il raggiungimento di importanti obiettivi come il tetto massimo al prezzo del gas e farci perdere i fondi del Pnrr.

Non si può essere 'responsabili' solo la domenica, creando tensioni e instabilità per il resto della settimana. Si metta al primo posto l’interesse del nostro Paese”. Così il ministro Luigi Di Maio, fondatore dei gruppi 'Insieme per il Futuro'.