M5S: Rousseau, 'a disposizione, ma legge e iscritti vanno rispettati'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – "L'Associazione Rousseau è a totale disposizione, come sempre, per risolvere i problemi e collaborerà con serietà per dare seguito a tutte le decisioni che saranno prese, ma che dovranno, come già detto e ribadito, garantire il rispetto della legge, della democrazia interna e di tutti gli iscritti".

E' quanto afferma Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Rousseau, tornando a muso duro sul braccio di ferro con il M5S riguardo all'elenco degli iscritti.