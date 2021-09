Roma, 16 set (Adnkronos) – "A me pare ovvio che se le persone che vengono ad ascoltarti in campagna elettorale insultano e minacciano un leader di una forza che non è la tua come minimo prendi le distanze e ti scusi con chi viene insultato e minacciato.

A casa mia si fa così. Solidale con @matteorenzi". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi.