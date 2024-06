M5S: Tridico, 'solo con Conte si rilancia il Movimento'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La comunità del Movimento 5 Stelle oggi è più forte di prima perché si riconosce pienamente nel nuovo corso e nella leadership di Giuseppe Conte. L’esito delle elezioni europee non può essere attribuito a una sua responsabilità, ma a una serie di ragioni che verranno discusse nella futura assemblea costituente. Sono certo che in quell’occasione su temi, organizzazione interna e partecipazione alla vita politica degli attivisti ci saranno passi avanti per rilanciare una comunità che ha ancora tanto da dare al nostro Paese". Così in una nota Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

"Non è con le battute che si risolvono i problemi -dice poi Tridico con un chiaro riferimento a Beppe Grillo – ma con un’analisi approfondita del perché liste poco attrattive hanno inciso negativamente sul nostro risultato”.