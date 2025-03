Una disattenzione che poteva finire in tragedia. E’ quanto successo a San Faustino di Cingoli, in provincia di Macerata, dove un padre ha rischiato la vita per salvare la figlia di 2 anni. Ricostruiamo quanto successo.

Incidente a Macerata, padre rischia la vita per la figlia: il drammatico salvataggio

Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 marzo, si è verificato un terribile incidente a San Faustino di Cingoli in provincia di Macerata, vicino al parcheggio dell’Acquapark, coinvolti un padre e la sua bambina di 2 anni. L’uomo, 42enne, aveva appena accompagnato in palestra il figlio più grande e aveva con sé la figlia piccola. A un certo punto però la bambina è sfuggita per qualche istante al suo controllo e si è diretta verso la strada. Il padre si è buttato in strada per raggiungerla ma proprio in quel momento è sopraggiunta un’auto, una Lancia Ypsilon, guidata da una ragazza, che ha investito entrambi.

Incidente a Macerata: ricoverati in ospedale sia il padre che la figlia

La conducente dell’auto che ha investito papà e figlia a Macerata si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi. La bambina è risultata subito in gravi condizioni ed è stata portata in eliambulanza al Salesi di Ancona dove è attualmente ricoverata in rianimazione con prognosi riservata. Il padre della piccola è stato invece portato all’ospedale di Jesi, per lui ferite non gravi. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Macerata al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.