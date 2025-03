Il sinistro si è verificato tra via Canale e via Maccalone a Piangipane, intorno alle 8.15 di questa mattina.

Terribile incidente stradale questa mattina a Piangipane, in provincia di Ravenna, dove un’auto si è incastrata dentro un camion. Ricostruiamo quanto successo.

Ravenna, terribile incidente stradale: un’auto si incastra dentro un camion

Questa mattina, attorno alle ore 8.25 tra via Canale e via Maccalone a Piangipane, Ravenna, si è verificato un terribile incidente stradale. Un’auto è praticamente entrata dentro un camion, nell’esattezza si è trattato di una Volkswagen Golf e di un furgone che trasportava del materiale elettrico. Secondo le prime ricostruzioni, il furgono si sarebbe immesso in via Canale diretto a Piangipane, mentre alla propria sinistra sopraggiungeva l’auto. L’impatto è stato così violento che l’auto è entrata dentro il camioncino. I due mezzi si sono poi accartocciati attorno a un palo dell’energia elettrica.

Incidente a Ravenna: due feriti, traffico in tilt

A seguito dell’incidente la via Canale è stata chiusa al traffico, sia per permettere i soccorsi sia per consentire alla Polizia di fare i relativi rilievi al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo alla guida dell’auto è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, ci sono voluti oltre 20 minuti per liberarlo. Il conducente invece del furgone è stato invece trasportato all’ospedale di Ravenna con codice di media gravità.