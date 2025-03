L’incidente sull’A4 in cui un ragazzo è morto in uno schianto contro un camion è avvenuto poco prima dell’una della notte del 7 marzo, all’altezza di Bolgare in direzione Milano. Tra i caselli di Grumello e Telgate, l’auto di Andrea Verzeroli, ragazzo di 28 anni, ha tamponato un autoarticolato, schiantandosi contro di esso e finendogli sotto, causando la morte sul corpo del giovane. Il conducente del camion, un 37enne serbo, è rimasto illeso, ma è ovviamente sotto choc per l’accaduto.

Chi era il ragazzo

Andrea Verzeroli, 28 anni e originario di Colzate, abitava a Cazzano Sant’Andrea, e studiava Giurisprudenza a Pavia. Impiegato al Comune di Vertova, l’anno scorso era stato consigliere comunale a Colzate. Molto attivo in ambito sportivo, appassionato di beach volley e pallavolo, aveva giocato nella Pallavolo Valgadino e al momento era occupato a Vertova nella gestione delle attività di pallavolo in oratorio.

Dinamica dell’incidente e controlli

Sul luogo dell’incidente avvenuto sull’A4 Milano-Venezia sono accorse delle auto della Polizia stradale di Seriate, vigili del fuoco e due auto mediche più un’ambulanza. Il giovane era morto sul colpo, ed i rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia di Seriate, che ha anche sottoposto il conducente del camion all’alcol test (a cui è risultato negativo). Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre il corpo del giovane è affidato ai familiari, non essendo ancora stata disposta l’autopsia.

Gli accertamenti per comprendere la dinamica sono ancora in corso. Dalle prime osservazioni parrebbe trattarsi di un tamponamento in prima corsia, con la macchina del ragazzo che è finita sotto l’autoarticolato con semirimorchio. Incerta la dinamica del tamponamento stesso. Vicino al luogo dello schianto è presente una piazzola di servizio, quindi è possibile che il camion si stesse immettendo in carreggiata. Da chiarire se lo schianto è avvenuto così, oppure se i veicoli erano entrambi in movimento. Il conducente del camion, che ribadiamo essere illeso ed essere risultato negativo all’alcol test, è sotto choc per l’accaduto.

Il caso è stato assegnato alla Procura di Bergamo, che valuterà come è avvenuto lo schianto che ha portato alla morte del giovane 28enne.