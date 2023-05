Made in Italy settore elettrotecnico: pmi eccellenza nel mondo

Roma, 29 mag. (askanews) – “Possiamo dire con estrema certezza che per la nostra esperienza il “made in Italy” nel settore elettrotecnico esiste ed è riconosciuto nel mondo. Come per il lusso, l’automotive, l’alimentare e la moda, anche il nostro settore industriale è apprezzato non solo in Italia ma anche all’estero. Siamo parte di un comparto che fattura 76mld e che per oltre il 70% è composto da realtà aziendali piccole, la cui principale peculiarità è quella di offrire prodotti di Qualità ed innovazione tecnologica”.

Lo evidenzia in un video Mauro Bianchi responsabile commerciale CEAR.

“La CEAR, la nostra azienda, per esempio, fa parte del tessuto industriale del nord Italia è una PMI presente sul mercato da oltre quarant’anni, che progetta e realizza nel proprio stabilimento Quadri elettrici e cabine di distribuzione di potenza, sistemi d’automazione e ad alto valore tecnologico e secondo le ultime normative internazionali, anche in materia di sostenibilità ambientale lavoriamo in specifiche nicchie di mercato, principalmente in ambito industriale investiamo in ricerca e sviluppo ed esportiamo mediamente per oltre il 60% del nostro fatturato – prosegue -. All’estero, seppure vi siano alti livelli competitivi, siamo riconosciuti per la ns capacità di risolvere problematiche di natura tecnica e l’affidabilità dei ns prodotti. Riteniamo, quindi, che il settore elettrotecnico, che opera anche e soprattutto nel comparto energetico, abbia un grandissimo potenziale di sviluppo per gli anni a venire e possa tenere alto il vessillo del “Made in Italy” nel mondo”.