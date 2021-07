Mafia: Cafiero de Raho, 'primo contrasto è a infiltrazioni economie'

Palermo, 29 lug. (Adnkronos) – "Le mafie non hanno più un territorio, quindi si proiettano non solo su tutto quanto il nostro territorio nazionale ma anche all'estero. Ne vediamo le presenze in vari paesi europei, ma anche nel Nord o centro America, in Africa o Medioriente, in Cina.

Hanno riferimenti ovunque. Quindi, il primo contrasto è quello all'infiltrazione nell'economia". Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho a Palermo per ricordare il giudice rocco Chinnici. "Oggi le mafie sono grandi galassie di società presenti un po' in tutti i settori, quindi un'attenzione e una capacità di contrastarli sul piano economico è fondamentale", dice.