Mafia: Morosini (Tribunale Palermo), 'lotta priorità Governo? Denigrazioni pm non aiutano'

Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – "E' confortante ascoltare esponenti del Governo sostenere che l’azione di contrasto alla mafia è una priorità per il Paese. Tuttavia, al di là delle perplessità sugli effetti in chiave antimafia delle recenti riforme su custodia cautelare e intercettazioni, forse dovremmo ricordare che un ingrediente fondamentale di questa azione di contrasto è la piena legittimazione e la piena credibilità della magistratura, alla base della collaborazione con la giustizia di imprenditori estorti e di tante persone che subiscono ancora la tracotanza mafiosa". Lo ha detto il Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, durante il suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, sottolineando il forte impegno del Tribunale nei "procedimenti sull’attivismo dei clan".

"Mi chiedo se le sistematiche e pubbliche denigrazioni di giudici e pm anche da parte di esponenti politici – ha concluso – siano in sintonia con quell’apprezzabile proposito dei vertici del governo".