Malattia X, Oms preoccupato

La Malattia X potrebbe essere più letale del Covid? Questo è quello che teme l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità). Questo virus sta generando il panico e ormai se ne parla in tutto il mondo, soprattutto dopo la notizia della riunione dell’Oms a Davos. In questa città della Svizzera, infatti, si cercherà di stilare un piano di protezione dalla Malattia X.

Malattia X, cos’è?

La Malattia X è stata definita come una delle più pericolose al mondo, tanto che potrebbe uccidere venti volte in più rispetto all’ormai più noto Covid. Questo virus che è diventato quindi prioritario, pare si scateni a partire da un agente patogeno che, ad oggi, è per tutti un mistero. Ovviamente, come intenderete già da voi, c’è paura che possa scoppiare nuovamente una pandemia.

Malattia X, pandemia e nuovi vaccini?

Da quanto è emerso fino ad ora, l’Oms pensa che i vaccini debbano essere creati molto velocemente e somministrati alla popolazione in modo altrettanto rapido.

Al momento, insomma, non si sa molto ma senz’altro dopo la riunione dell’Oms a Davos, finalmente si potrebbe apprendere di più rispetto alla Malattia X di cui tanto si sta parlando in queste ultime ore. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.