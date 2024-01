Covid, Oms: "Morte 7 milioni di persone"

Covid, Oms: “7 milioni di morti”

Sono ormai anni che i termini “pandemia” e “Covid” sono diventati familiari a tutti. Sappiamo bene che, in questo lungo periodo, a causa del virus sono morte tantissime persone in tutto il mondo. A tal proposito, l’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità) ha voluto svelare dei nuovi dati sul numero di morti da Covid. Fino al 31 dicembre 2023 sono stati oltre 7 milioni.

I morti sarebbero molti di più

L’Oms ha dichiarato oltre 7 milioni di morti, ciò nonostante i decessi causati dal Covid potrebbero essere molti di più. Secondo Maria Van Kerckhove, nota esperta di pandemie, il numero sarebbe decisamente più alto.

Ad oggi, è chiaro che il Covid viene affrontato in modo diverso, pur continuando a circolare e, purtroppo, a mietere vittime.

Covid, l’attuale situazione in Italia

Proprio in quest’ultimo periodo, da noi in Italia si segnala un meno 22% di pazienti ricoverati a causa del Covid. Questo non vuol dire, tuttavia, che gli ospedali siano vuoti, anzi.

Migliore di Fiaso ha sottolineato che gli ospedali sono in difficoltà, ma che la causa principale sarebbero, in questo frangente, soprattutto i diversi casi di influenza che stanno causando polmoniti particolarmente gravi, le quali richiedono quindi anche l’utilizzo della terapia intensiva.