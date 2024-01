Covid, Oms: "Abbiamo ancora circa 10.000 morti al mese nel mondo"

Ginevra, 12 gen. (askanews) – “Abbiamo ancora circa 10.000 morti al mese (…) Entro la fine di dicembre, più di 7 milioni di persone sono state segnalate all’Oms come morte a causa di Covid 19, ma ci aspettiamo che il numero reale sia almeno tre volte superiore”. Lo spiega la dottoressa Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’OMS per il Covid-19.

“Dei 10.000 decessi segnalati a dicembre, più della metà provengono dagli Stati Uniti d’America. Mille dall’Italia, ma mancano i decessi nei paesi di tutto il mondo, il fatto che non segnalano i decessi, non significa che non si verifichino”, ha aggiunto.