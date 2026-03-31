Malattie rare: glomerulopatia da C3 nefrologo Biancone, ‘iptacopan più tollerato e pratico’

“Per la gestione del paziente” con glomerulopatia da C3 “tutto ciò che si utilizzava in passato aveva uno scarso rapporto tra i benefici e gli effetti collaterali, quindi era importante monitorarlo e tenerlo sotto controllo. Questo medicalizzare enormemente i pazienti, però, veniva sopporta...

“Per la gestione del paziente” con glomerulopatia da C3 “tutto ciò che si utilizzava in passato aveva uno scarso rapporto tra i benefici e gli effetti collaterali, quindi era importante monitorarlo e tenerlo sotto controllo. Questo medicalizzare enormemente i pazienti, però, veniva sopportato poco, soprattutto dai più giovani. Questa terapia mirata e pratica, in quanto si può assumere per via orale, va notevolmente incontro anche a questi aspetti”. Così Luigi Biancone, professore di Nefrologia e direttore Sc Nefrologia dialisi trapianto U, Aou Città della salute e della scienza di Torino (presidio Molinette), all’incontro con la stampa promosso a Milano da Novartis in occasione del via libera alla rimborsabilità da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di iptacopan per il trattamento della glomerulopatia da C3 (C3G), una patologia renale rara.

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