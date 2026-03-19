Home > Video > Malattie rare: il progetto Amyci racconta l’amiloidosi ereditaria da transt...

Malattie rare: il progetto Amyci racconta l’amiloidosi ereditaria da transtiretina

malattie rare il progetto amyci racconta lamiloidosi ereditaria da transtiretina 2

Esplorare l’amiloidosi ereditaria da transtiretina dal punto di vista dei pazienti, delle famiglie, dei caregiver e dei curanti. È questo il cuore del progetto di medicina narrativa ‘Amyci’ condotto da Istud - Business school for management evolution in collaborazione con Astrazeneca Italia. ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Esplorare l’amiloidosi ereditaria da transtiretina dal punto di vista dei pazienti, delle famiglie, dei caregiver e dei curanti. È questo il cuore del progetto di medicina narrativa ‘Amyci’ condotto da Istud – Business school for management evolution in collaborazione con Astrazeneca Italia. 27 testimonianze di pazienti, caregiver e clinici, raccolte in un libro presentato a Milano. Un volume che dà voce a chi vive con questa patologia rara, ereditaria e cronica spesso diagnosticata con anni di ritardo dall’esordio dei primi sintomi.

https://www.youtube.com/watch?v=kFUeaKDdhT0