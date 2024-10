La Calabria è stata colpita da una grave ondata di maltempo, causando numerosi disagi, soprattutto nella zona del lametino. La SS 280, arteria che collega Catanzaro a Lamezia Terme, è stata chiusa a causa di smottamenti e alberi caduti.

Maltempo a Catanzaro: una voragine inghiotte un’auto

Anche una complanare adiacente è stata interrotta. Il comune di Maida è rimasto isolato per l’esondazione di un torrente, rendendo critiche le condizioni della viabilità locale.

Dalla serata di ieri, i vigili del fuoco sono stati impegnati in tutta la provincia di Catanzaro. Squadre del distaccamento di Lamezia Terme, insieme ai colleghi della sede centrale e del volontariato di Taverna, hanno lavorato per fronteggiare allagamenti, frane e la caduta di alberi. Supporto aggiuntivo è arrivato dai comandi di Cosenza e Crotone. Le unità SAF fluviali, dotate di gommoni pneumatici, stanno intervenendo per soccorrere alcune abitazioni rimaste isolate.

Maltempo a Catanzaro: auto inghiottita da una voragine

Una voragine si è aperta sulla SS 280, provocando il cedimento del piano stradale su entrambe le carreggiate. Un automobilista è riuscito a mettersi in salvo senza riportare danni. La strada, fondamentale per i collegamenti con la stazione ferroviaria e l’aeroporto di Lamezia, è stata chiusa per permettere il ripristino della viabilità.

Anche il centro commerciale “Due Mari” ha subito allagamenti, con acqua infiltrata dal tetto e negozi sommersi, come documentato dai numerosi video diffusi sui social. A Reggio Calabria, smottamenti e frane hanno colpito la strada comunale verso Cataforio, compromettendo il passaggio di autobus e mezzi pesanti.