In vista di Halloween e del ponte di Ognissanti, si profila una nuova fase di maltempo: è previsto infatti l’arrivo di un ciclone freddo che potrebbe portare piogge intense e nevicate fino a quote basse. Secondo quanto riportato dal sito ilmeteo.it, il quadro meteorologico richiede attenzione.

Meteo: ondata di freddo in arrivo con neve a bassa quota, ecco quando e dove

Le previsioni indicano che, tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, una vasta area di bassa pressione, alimentata da correnti fredde provenienti dalla Scandinavia, raggiungerà dapprima l’Europa centrale, per poi estendersi verso il Mediterraneo, interessando anche l’Italia. Anche se è presto per avere dettagli precisi, è probabile che i primi effetti si manifestino già a ridosso di Halloween, con piogge abbondanti soprattutto al Centro-Nord, replicando quanto osservato nelle ultime settimane.

Meteo, ondata di freddo e neve in arrivo: quando e dove

In queste condizioni, il rischio idrogeologico rimane elevato, con possibili frane e alluvioni nelle aree più esposte. L’arrivo dell’aria fredda comporterà un netto calo delle temperature, favorendo il ritorno della neve fino a quote basse per la stagione, in particolare nelle Alpi, dove potrebbe cadere sotto i 1000 metri.

Il maltempo potrebbe quindi mettere a rischio i festeggiamenti di Halloween, consolidando la tendenza instabile di ottobre. Anche novembre sembra destinato a proseguire sulla stessa linea: il ponte di Ognissanti potrebbe essere segnato da nuove piogge, complice una zona di bassa pressione persistente sul Mediterraneo.