Maltempo a Milano: fiume Lambro esonda, scattano le misure preventive

Maltempo a Milano: il fiume Lambro esonda, allerta per la sicurezza

Milano in allerta per il maltempo: il fiume Lambro esonda, causando preoccupazione tra i residenti. Le autorità hanno già attivato le misure di sicurezza preventive

Milano si è svegliata questa mattina sotto una pioggia intensa che ha messo alla prova il sistema idrico della città. Alle 8:15, le autorità hanno attivato la vasca di laminazione del fiume Seveso, precedentemente svuotata e ora pronta a gestire l’aumento del livello delle acque.

Questa misura preventiva è stata adottata per evitare possibili esondazioni nelle aree urbane circostanti.

La situazione si è rivelata critica anche per il fiume Lambro, l’assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli, ha riferito che alle 8:40 il fiume ha iniziato ad allagare il parco circostante, dopo aver superato la soglia di allerta alle 7:50. Due comunità residenti nell’area sono state tempestivamente evacuate per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le precipitazioni, iniziate durante la notte, hanno interessato Milano e l’intera Lombardia, secondo i dati forniti dall’assessore, dalle 3 del mattino sono caduti tra i 35 e i 40 millimetri di pioggia sul capoluogo lombardo.

Nonostante l‘intensità delle precipitazioni, le previsioni meteorologiche indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio.

Le autorità locali continuano a monitorare attentamente la situazione, mantenendo attive tutte le misure di emergenza necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e minimizzare i potenziali danni causati dal maltempo. La Protezione Civile resta in stato di allerta, pronta a intervenire in caso di ulteriori criticità.