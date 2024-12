Un nubifragio senza precedenti colpisce Roma

La serata di ieri ha visto Roma affrontare un violento nubifragio che ha messo in ginocchio la città, creando una situazione di caos e disagi per i cittadini. Le principali arterie stradali sono state paralizzate, aggravando ulteriormente i problemi già esistenti dovuti allo sciopero dei mezzi pubblici. Le strade si sono trasformate in fiumi, con allagamenti segnalati in diverse zone, in particolare nell’area sud della Capitale.

Traffico e incidenti stradali

Il maltempo ha causato non solo allagamenti, ma anche incidenti stradali, con auto ferme e intrappolate in mezzo al traffico. La situazione è risultata particolarmente caotica nel centro storico, dove turisti e residenti si sono trovati a dover affrontare una vera e propria odissea. Tra Colosseo, Circo Massimo e lungotevere, i disagi sono stati amplificati dalla pioggia incessante, rendendo difficile la circolazione e aumentando il rischio di incidenti.

Disagi per i passeggeri aerei

Non solo il traffico terrestre ha subito le conseguenze del maltempo. Anche il trasporto aereo ha vissuto momenti di grande tensione. Un volo Emirates, un Boeing 777 in arrivo a Roma, è stato costretto a deviare su Ciampino a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I passeggeri, bloccati sulla pista, hanno descritto l’atterraggio come “da incubo”, con forti disagi e malesseri a bordo. Attualmente, il volo è in attesa di rifornimento di carburante per poter ripartire verso Fiumicino e completare il viaggio previsto.