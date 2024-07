Nuova giornata, e nuova allerta meteo. La protezione civile, così come aveva già dovuto fare anche ieri, ha diramato nelle prime ore di questa mattina un nuovo bollettino per nove regioni italiane. Il maltempo torna a farsi insistente in diverse zone d’Italia e in particolare nelle regioni del sud.

Maltempo al sud, allerta meteo gialla: le regioni interessate

Ieri erano state ‘solamente’ Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, oggi le regioni che hanno avuto la necessità di una nuova allerta meteo gialla da parte della protezione civile sono salite addirittura a quota nove. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e ancora una volta il Veneto. Le previsioni, d’altra parte, parlano chiaro: il maltempo che ha devastato Valle D’Aosta e Piemonte si sta muovendo verso sud e le regioni più colpite nelle prossime ore saranno proprio quelle del meridione.

Maltempo al sud, allerta meteo gialla: le previsioni

Gli esperti del meteo, raccontano di un sud Italia pervaso dai temporali e dalle intense grandinate già dalle prossime ore. Una situazione che proseguirà fino alla giornata di mercoledì 3 luglio. Successivamente, l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe riportare il sereno e, soprattutto, il sole su quasi tutto lo Stivale.