Maltempo in arrivo: allerta meteo per l'Italia

Una perturbazione atlantica in arrivo

Un’intensa perturbazione atlantica si sta avvicinando all’Italia, portando con sé un’ondata di maltempo che inizierà a manifestarsi già dalla serata di oggi. Secondo le previsioni della Protezione Civile, il paese sarà colpito da precipitazioni diffuse, accompagnate da forti venti e nevicate a quote relativamente basse. Questo cambiamento climatico è atteso con preoccupazione, poiché le condizioni meteorologiche avverse potrebbero causare disagi significativi in diverse regioni.

Previsioni di temporali e nevicate

Le prime avvisaglie di maltempo si faranno sentire in Sardegna, dove sono previsti temporali intensi. A partire dalle prime ore di domani, il maltempo si estenderà a Veneto, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Le previsioni indicano rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e raffiche di vento che potrebbero raggiungere intensità burrascosa. In particolare, le regioni del Veneto e della Liguria saranno le più colpite, con venti forti che si estenderanno anche a Emilia-Romagna e Toscana.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

In aggiunta alle precipitazioni, è prevista una significativa nevicata sopra i 200-300 metri su Emilia-Romagna occidentale e entroterra ligure, e sopra i 500-600 metri su Lombardia, Veneto e Toscana settentrionale. I quantitativi di neve al suolo varieranno da moderati ad abbondanti, con picchi significativi in Emilia-Romagna e Veneto. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico in diverse regioni, tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, estendendo l’allerta anche a Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e alcune zone di Sicilia e Sardegna. Questa situazione richiede massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità locali.