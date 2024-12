Maltempo in arrivo: tempeste di vento e neve per l'Immacolata

Maltempo in arrivo: tempeste di vento e neve per l'Immacolata

Correnti polari in arrivo sul Mediterraneo

Con l’avvicinarsi della festività dell’Immacolata, l’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di maltempo senza precedenti. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, l’ingresso di fredde correnti polari sul bacino del Mediterraneo è causato da un’improvvisa risalita dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Islanda. Questo fenomeno meteorologico innescherà un movimento inverso delle correnti, portando aria gelida a colpire il nostro Paese, dopo aver attraversato l’Europa centrale.

Tempeste di vento e mareggiate

Il weekend dell’Immacolata si preannuncia turbolento, con venti impetuosi che soffieranno tra Sabato e Domenica. I venti di Maestrale, Libeccio e Scirocco potrebbero raggiungere raffiche superiori ai 100 km/h, causando mareggiate significative lungo le coste esposte. Le onde potrebbero raggiungere altezze di fino a 4 metri, rendendo la navigazione pericolosa e creando disagi per i residenti delle zone costiere.

Precipitazioni e neve in arrivo

A partire dal pomeriggio di Sabato, il maltempo si intensificherà, colpendo in particolare Lombardia, Toscana e Sardegna, per poi estendersi a tutto il Nord-Est. Le precipitazioni saranno diffuse e, in alcune aree, temporalesche, mentre al Nord si prevede neve a quote sempre più basse, fino a 600 metri. Domenica, la situazione si aggraverà ulteriormente, con piogge diffuse che interesseranno anche Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Le bufere di neve colpiranno le Alpi e gli Appennini, con accumuli significativi oltre i 700 metri al Nord e oltre i 1000 metri al Centro.

Temperature in calo e effetto windchill

Le temperature subiranno una leggera diminuzione, ma sarà l’effetto windchill a rendere la situazione ancora più critica. Questo fenomeno, che si verifica quando la velocità del vento interagisce con la temperatura, farà percepire un freddo maggiore rispetto a quello reale. Ad esempio, con una temperatura di +5°C e un vento a 50 km/h, la temperatura percepita scenderebbe a -1,3°C. Questo aspetto è fondamentale da considerare, soprattutto per chi dovrà affrontare le intemperie durante le festività.