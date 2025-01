Maltempo in Italia: allerta per vento e frane nel centro-nord

Situazione critica in Liguria

Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno colpito duramente la Liguria, dove forti raffiche di vento e frane hanno creato situazioni di emergenza. I residenti di Genova hanno assistito al crollo di un muro di contenimento, fortunatamente senza feriti. Tuttavia, la situazione rimane tesa, con le autorità locali che monitorano costantemente i livelli di sicurezza. Le frane hanno bloccato diverse strade, rendendo difficile l’accesso ai soccorsi e aumentando il rischio di ulteriori smottamenti.

Allagamenti a Firenze e problemi di trasporto

Firenze non è stata risparmiata dal maltempo, con intense precipitazioni che hanno causato allagamenti in diverse zone della città. I tram sono stati costretti a fermarsi, creando disagi per i pendolari e i turisti. Le autorità hanno attivato il piano di emergenza per gestire la situazione, ma i cittadini sono invitati a prestare attenzione e a evitare le aree a rischio. La linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno ha subito ritardi e cancellazioni, complicando ulteriormente i trasporti nella regione.

Preoccupazioni in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, il fiume Lamone ha superato la soglia di allerta rossa, suscitando preoccupazioni tra i residenti. Le autorità locali hanno emesso avvisi di emergenza, esortando la popolazione a rimanere vigile e a seguire le indicazioni fornite. Le forti piogge continuano a colpire la regione, aumentando il rischio di esondazioni e frane. I servizi di emergenza sono in allerta, pronti a intervenire in caso di necessità.