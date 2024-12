Maltempo in Italia: neve e pioggia in contrasto tra montagna e pianura

Un'ondata di maltempo ha portato neve in montagna e pioggia in pianura, creando disagi e incidenti.

Un inverno anticipato in alta quota

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto un’improvvisa ondata di maltempo che ha portato neve abbondante in montagna e pioggia battente in pianura. Le Alpi e gli Appennini si sono imbiancati, creando scenari invernali suggestivi ma anche problematici. In particolare, le immagini provenienti da Salsomaggiore, in provincia di Parma, mostrano come anche a basse altitudini, a soli 150 metri, la neve abbia fatto la sua comparsa, sorprendendo residenti e turisti.

Disagi e incidenti sulle strade

Il Trentino Alto Adige è stato uno dei territori più colpiti, con accumuli di neve che hanno raggiunto i 50 centimetri a Madonna di Campiglio. Questa situazione ha generato non pochi disagi, con strade bloccate e difficoltà nei trasporti. Le autorità locali hanno attivato controlli rigorosi su camion e auto, ricordando che dal 15 novembre è obbligatorio avere pneumatici invernali o catene a bordo. Tuttavia, nonostante le misure di sicurezza, si sono già registrati trenta incidenti stradali nelle ultime ore, evidenziando la pericolosità delle condizioni meteorologiche.

Previsioni e raccomandazioni per i cittadini

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo continuerà a interessare il paese nei prossimi giorni, con ulteriori nevicate in montagna e piogge intense in pianura. Gli esperti consigliano ai cittadini di prestare attenzione e di evitare viaggi non necessari, soprattutto nelle zone più colpite. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità e rimanere aggiornati sulle condizioni stradali. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta in queste circostanze avverse.