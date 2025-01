Situazione critica nelle campagne del Sassarese

Negli ultimi giorni, la Sardegna è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha portato a significative esondazioni in diverse aree, in particolare nelle campagne del Sassarese. Due corsi d’acqua, il rio Rizzolu e il rio Oronade, hanno superato i loro limiti, costringendo le autorità locali a chiudere tratti della Statale 389. La circolazione è stata deviata sulla provinciale 10, creando disagi per i viaggiatori diretti verso Buddusò.

Precipitazioni torrenziali e venti forti

Le precipitazioni hanno raggiunto livelli allarmanti, con oltre 230 mm di pioggia caduti in sole 24 ore nel bacino del Flumendosa. Le stazioni pluviometriche hanno registrato valori significativi anche in altre località, come Monte Novo e Bruncu su Pranu. A causa di queste condizioni meteorologiche estreme, è stata emessa un’allerta rossa per la parte orientale dell’isola, che rimarrà in vigore per tutta la giornata. Le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h, causando la caduta di alberi e pali della luce, con conseguenti interruzioni di corrente.

Rischi per le dighe e misure di sicurezza

Le dighe della regione stanno affrontando una situazione critica. Le strutture di Maccheronis e Nuraghe Arrubiu hanno attivato la fase di preallarme per laminazione, mentre il bacino Monti di Deu è in fase di preallerta per rischio diga. Anche le strade provinciali sono state interessate da chiusure, come nel caso della provinciale 2 ter verso Fonni, dove un tratto di 200 metri è stato bloccato per motivi di sicurezza. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di prevenire eventuali danni e garantire la sicurezza dei cittadini.