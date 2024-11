Una tempesta inaspettata

La Sicilia è stata recentemente colpita da una violenta ondata di maltempo che ha messo in ginocchio diverse località, trasformando le strade in veri e propri fiumi. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le forti piogge hanno causato l’allagamento delle vie, portando via diverse autovetture, che sono state trascinate in mare dalla furia dell’acqua. Fortunatamente, non si segnalano persone disperse, ma la situazione rimane critica.

Interventi dei vigili del fuoco

In risposta all’emergenza, i vigili del fuoco sono stati mobilitati in tutta la provincia di Catania. A Aci Sant’Antonio, i pompieri hanno dovuto intervenire per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate all’interno di un supermercato completamente sott’acqua. Inoltre, sono stati effettuati salvataggi di automobilisti bloccati nelle loro auto, un’operazione che ha richiesto grande impegno e professionalità.

Situazione critica ad Acireale

Ad Acireale, la situazione è stata altrettanto allarmante. Un’abitazione è stata allagata, e i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un mezzo anfibio per raggiungere l’immobile, dove si trovavano quattro persone, due delle quali disabili. Gli interventi dei pompieri sono stati numerosi: dalle 8 di mercoledì, sono stati registrati 64 interventi, di cui tredici hanno riguardato il soccorso a persone e il recupero di veicoli. Anche sull’autostrada A18, i vigili del fuoco hanno prestato soccorso a automobilisti in difficoltà.

Evacuazioni e danni

La situazione non è migliorata nelle altre aree colpite. A Siracusa, sono stati oltre 80 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Nel quartiere Borgata, una decina di persone sono state evacuate da case allagate, mentre sulla strada provinciale 12 sono stati soccorsi conducenti di auto in panne. Il personale dei vigili del fuoco è stato richiamato in servizio straordinario per garantire un adeguato supporto e assistenza alla popolazione.