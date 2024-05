Maltempo: Orlando (Avs), 'affermazioni Lollobrigida tipiche del fascismo coloniale'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “Il ministro Lollobrigida non soltanto è orgogliosamente fascista e lavora per la ‘pulizia etnica’ ma assume anche i tratti del fascismo coloniale nei riguardi non più dell'Abissinia ma della Sicilia e del Sud: ‘per fortuna, - ha...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Il ministro Lollobrigida non soltanto è orgogliosamente fascista e lavora per la ‘pulizia etnica’ ma assume anche i tratti del fascismo coloniale nei riguardi non più dell'Abissinia ma della Sicilia e del Sud: ‘per fortuna, – ha dichiarato in seduta al Senato, – la siccità riguarda soltanto la Sicilia e il Sud Italia’". Così Leoluca Orlando, candidato alle prossime europee nelle isole con Alleanza Verdi e Sinistra.

“Una grande coerenza coloniale: condannare Sicilia e Sud a subire l'annuncio di devastanti, criminogene, faraoniche e costosissime opere come il Ponte sullo Stretto e rallegrarsi per la siccità che non riguarda la regione dove vive il cerchio magico della Presidente Giorgia Meloni. Nella migliore tradizione fascista coloniale annuncia anche un modesto obolo da destinare al Governatore della Sicilia, l'ascaro Renato Schifani”, conclude Orlando.